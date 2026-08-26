ICC Rankings: ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਨੇ ਬੁਮਰਾਹ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਟੈਸਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਖੋਹਿਆ
ICC Rankings: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੰਬਰ-1 ਟੈਸਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣੇ।
Published : August 26, 2026 at 5:03 PM IST
ICC Rankings: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਤਾਜ਼ਾ ਆਈਸੀਸੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਟਾਰਕ ਦਾ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੈਕੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ 36 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ - ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ - ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਖਰਲਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਸਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣਨ ਵਿੱਚ।
ਸਟਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਸਟਾਰਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰੇਟਿੰਗ 872
ਸਟਾਰਕ ਹੁਣ ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਹੈਨਰੀ ਤੋਂ 10 ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 872 ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁਮਰਾਹ ਦੇ 862 ਅਤੇ ਹੈਨਰੀ ਦੇ 861 ਹਨ। ਸਟਾਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ; ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਬਾਕਸਿੰਗ ਡੇ' ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੁਮਰਾਹ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਈਸੀਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲੜੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟਾਰਕ ਦੇ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਸੀਰੀਜ਼' ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ।
ਟੈਸਟ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰੈਂਕਿੰਗ
ਟੈਸਟ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਤ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਗਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਸਥਾਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਿਖਰਲੇ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਅਤੇ ਜੋ ਰੂਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।