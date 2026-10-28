ICC Ranking: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਫਿਰ ਬਣੇ ਨੰਬਰ-1 ਟੀ20 ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਟੈਸਟ 'ਚ ਮਾਰਕੋ ਯਾਨਸੇਨ ਬਣੇ ਨੰਬਰ-1 ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ
ਤਾਜ਼ਾ ICC ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
Published : October 28, 2026 at 4:46 PM IST
ICC Ranking Updated: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ICC) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ (ਰੈਂਕਿੰਗ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੰਬਰ-ਇੱਕ T20 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਲ-ਰਾਊਂਡਰ, ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ICC T20I ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜੇ T20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ICC T20 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 35 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 38 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 113 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ਨੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੜੀ (ਸੀਰੀਜ਼) ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ।
ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਲਈ ਝਟਕਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮੈਚ ਨਾ ਖੇਡ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ T20I ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ (ਰੈਂਕਿੰਗ) ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਬਣੇ ਨੰਬਰ 1 ਟੈਸਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਲ-ਰਾਊਂਡਰ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸਟਾਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਸਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 26 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਟੈਸਟ ਆਲ-ਰਾਊਂਡਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 85 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ—ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ICC ਟੈਸਟ ਆਲ-ਰਾਊਂਡਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਟੈਸਟ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਵਨਡੇ (ODIs) ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਟੀ-20, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਨ। ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਓਮਰਜ਼ਈ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਆਲ-ਰਾਊਂਡਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਆਲ-ਰਾਊਂਡਰ ਹਨ।
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