ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ
ICC Penalised Hushmatullah: ਹਸ਼ਮਤੁੱਲਾਹ ਸ਼ਾਹਿਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 110 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।
Published : June 22, 2026 at 2:57 PM IST
ਦੁਬਈ: ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 3-0 ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹਸ਼ਮਤੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹਿਦੀ ਲਈ ਖਾਸ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ, ਹਸ਼ਮਤੁੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਈਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਮੈਰਿਟ ਅੰਕ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।
A gritty knock from skipper Hashmatullah Shahidi, who battled through tough conditions to reach three figures for the first time in ODIs 💯👏— ICC (@ICC) June 21, 2026
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ICC ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਹਸ਼ਮਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰਾਨ ਆਈਸੀਸੀ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 1 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ।'
ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਹਸ਼ਮਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਈਸੀਸੀ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2.10.10 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾਲਣਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਸ਼ਮਤੁੱਲਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਵਾਰ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਦੌੜਿਆ। ਹਸ਼ਮਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 31ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ 40ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਦੌੜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਚ
ਮੈਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਜੇਤੂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸਿਧ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਤੀ, ਉਛਾਲ ਅਤੇ ਸਵਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 9 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ-ਪਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 44.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 218 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਕਪਤਾਨ ਹਸ਼ਮਤੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹਿਦੀ ਨੇ 102 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ।
Dominant India outclass Afghanistan to complete a 3-0 ODI series sweep 💪— ICC (@ICC) June 20, 2026
📝: https://t.co/BLPPfBY5Cu pic.twitter.com/58nSyBH69M
ਪੰਜ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਜਿਸ ਨੇ 79 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ) ਨੇ 170 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ 86 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 110 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਲੱਗੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 128 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।