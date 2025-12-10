ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ, ਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ
ICC ODI Ranking: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : December 10, 2025 at 5:33 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਵਨਡੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਨਡੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 773 ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ 766 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆਈਸੀਸੀ ਵਨਡੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 781 ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
Quality performances across formats have translated into fresh gains in the latest ICC Men’s Player Rankings 💪— ICC (@ICC) December 10, 2025
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਇਨਾਮ
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 151.00 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 302 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਨੇ 135, 102 ਅਤੇ 65 ਦੇ ਸਕੋਰ ਬਣਾਏ।
ਕੋਹਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਰਾਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
𝘾𝙤𝙣𝙞𝙨𝙩𝙚𝙣𝙘𝙮 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣𝙞𝙛𝙞𝙚𝙙 👑— BCCI (@BCCI) December 6, 2025
Virat Kohli raises the bar yet again! 📈
One word to describe his performance this series? ✍️#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank | @imVkohli pic.twitter.com/rxUODgANN6
ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਤ
ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। 655 ਰੇਟਿੰਗ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ (710) ਅਤੇ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ (670) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।