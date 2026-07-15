ICC ਨੇ ODI ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ?
ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
Published : July 15, 2026 at 7:18 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICC) ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, 14 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ 'ਸੁਪਰ 10' ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ
ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਟੀਮਾਂ ਖੇਡਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਰਵਾਇਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ICC have revamped the format of its marquee men's events to enhance competitive structure and elevate sporting standards.https://t.co/MbpROsVn4w— ICC (@ICC) July 15, 2026
ਪੜਾਅ 1
ਪੜਾਅ ਇੱਕ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੀਮਾਂ (12, 13, ਅਤੇ 14) ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸਨੂੰ "ਸੁਪਰ ਸੀਰੀਜ਼" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖਰਲੀ ਟੀਮ ਹੀ ਪੜਾਅ 2 ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
ਪੜਾਅ 2
ਪੜਾਅ 2 ਵਿੱਚ 12 ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁੱਲ 30 ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੌਥੀ ਰੈਂਕ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਪੜਾਅ 3 ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
ਪੜਾਅ 3
ਪੜਾਅ 3 ਨੂੰ ਸੁਪਰ 7 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਟੀਮਾਂ ਰਾਊਂਡ-ਰੋਬਿਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 21 ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। "ਸੁਪਰ 7" ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਫਿਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ
ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ 20-ਟੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ "ਸੁਪਰ 8" ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ "ਸੁਪਰ 10" ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਮੂਹ
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੂਹ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਮੂਹ (ਕੁੱਲ 30 ਮੈਚ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰ 10
ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ "ਸੁਪਰ 10" ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ "ਸੁਪਰ 10" ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖਰਲੀ ਟੀਮ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰ 10 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਾਸ-ਓਵਰ "ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ" ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਐਡਿਨਬਰਗ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਈਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਏ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਮੈਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।"
2027 ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2028 ਦਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।