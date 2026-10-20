ਤੀਜੇ T20I ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ICC ਨੇ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
Published : October 20, 2026 at 4:17 PM IST
ICC fines Shafali Verma: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ । ਉਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ICC) ਦੇ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੀਮੈਰਿਟ ਅੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਈਸੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਈਸੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੈਚ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੇ 12ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਚਿਪੋ ਮੁਗੇਰੀ-ਤਿਰੀਪਾਨੋ ਦਾ ਕੈਚ ਮਿਡ-ਆਫ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
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India batter receives an official reprimand for breaching the ICC Code of Conduct during the second T20I against Zimbabwe. https://t.co/K09SWswpJt— ICC (@ICC) October 20, 2026
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੈਚ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੈਵਲ 1 ਆਈਸੀਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.2 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ, ਮੈਦਾਨੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲੈਵਲ 1 ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ
ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਲ ਆਫ਼ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੀ.ਐਸ. ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਗਿਆ। ਆਈਸੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਲੈਵਲ 1' ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਾੜਨਾ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਡੀਮੈਰਿਟ ਅੰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ
ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਨੇ ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਟੀਮ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ 25 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 8.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 103 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।