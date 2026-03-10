ETV Bharat / sports

ICC ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 'ਚ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਨਿਯਮ

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ICC FINED ARSHDEEP SINGH
ICC ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 10, 2026 at 7:57 PM IST

ICC fined Arshdeep Singh: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICC) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਦੌਰਾਨ ICC ਦੇ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ 15% ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ 15% ਜੁਰਮਾਨਾ

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਈਨਲ ਦੌਰਾਨ ICC ਦੇ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ 15% ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਮੈਰਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧ ਸੀ।

ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਾੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ 50% ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਡੀਮੈਰਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਡੀਮੈਰਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕ ਮੁਅੱਤਲੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੇ 11ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੱਟਿਆ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਪੈਡ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਓਵਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ੇਲ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਅਮੀਰਾਤ ਆਈਸੀਸੀ ਏਲੀਟ ਪੈਨਲ ਆਫ਼ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਦੇ ਐਂਡੀ ਪਾਈਕ੍ਰਾਫਟ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 96 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੀਜਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 15/4 ਲਏ, ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।

