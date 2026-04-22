ICC ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ?

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਈ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 22, 2026 at 5:17 PM IST

ਢਾਕਾ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਓਵਰ-ਰੇਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

'ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ'

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮੇਹਦੀ ਹਸਨ ਮਿਰਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੀਮ 'ਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਅੰਪਾਇਰ ਰਿਚਰਡ ਇਲਿੰਗਵਰਥ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਸੋਹੇਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨਿਤਿਨ ਮੈਨਨ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਅੰਪਾਇਰ ਮਸੂਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਮੁਕੁਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ।

'10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ'

ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਈਸੀਸੀ ਏਲੀਟ ਪੈਨਲ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਐਂਡੀ ਪਾਈਕ੍ਰਾਫਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਹਦੀ ਹਸਨ ਮਿਰਾਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਓਵਰ-ਰੇਟ ਤੋਂ ਦੋ ਓਵਰ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.22 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਓਵਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੈਚ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ 48.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 198 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਓਪਨਰ ਨਿੱਕ ਕੈਲੀ ਨੇ 102 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 83 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ਪੂਰਨ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਨੇ 19 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਹਿਦ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ।

'ਲੜੀ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ'

ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 199 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 87 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਜੀਦ ਹਸਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਮੁਲ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਂਤੋ ਵਿਚਕਾਰ 120 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ। ਤੰਜੀਦ ਨੇ 58 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ 76 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੋ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਤੌਹੀਦ ਹ੍ਰਿਦੋਏ ਨੇ ਅਜੇਤੂ 30 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ, ਜੈਡੇਨ ਲੈਨੋਕਸ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਲ ਓ'ਰੂਰਕ ਅਤੇ ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੈਚ ਵੀਰਵਾਰ (23 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਚਟੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

