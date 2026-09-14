ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਟੀਮ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 11 WTC ਅੰਕ ਵੀ ਘਟਾਏ
WTC ਅੰਕ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਟੈਂਡਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ।
Published : September 14, 2026 at 3:22 PM IST
Pakistan in WTC Points Table: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 3-0 ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਲੀਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਅਤੇ 103 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਲਾਰਡਜ਼ ਵਿਖੇ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ 194 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਐਜਬੈਸਟਨ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਅਜੇ ਸੰਭਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ICC) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਜੇ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ 'ਸਲੋ ਓਵਰ-ਰੇਟ' (ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ) ਕਾਰਨ ਟੀਮ 'ਤੇ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 11 ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (WTC) ਅੰਕ ਵੀ ਕੱਟ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
A further blow for Pakistan who have been hit with a pair of sanctions following their loss to England in the third #WTC27 contest in Birmingham.https://t.co/4pBrDK5K7n— ICC (@ICC) September 14, 2026
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਸਜ਼ਾ
ਆਈਸੀਸੀ (ICC) ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 11 ਓਵਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਓਵਰ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਘੱਟ ਓਵਰ ਲਈ ਟੀਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 'ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ' ਦੇ 11 ਅੰਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਰੰਜਨ ਮਦੁਗਾਲੇ, ਮੈਦਾਨੀ ਅੰਪਾਇਰ ਪਾਲ ਰੀਫਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ ਗੈਫਨੀ, ਤੀਜੇ ਅੰਪਾਇਰ ਅੱਲਾਹੂਦੀਨ ਪਾਲੇਕਰ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਅੰਪਾਇਰ ਰਸਲ ਵਾਰਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੇ WTC ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁਣ 14.81 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 4.63 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ ਨੌਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਗਲਾ WTC ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਖੇਡੇਗਾ।
A look at the #WTC27 standings following Pakistan’s latest sanction.— ICC (@ICC) September 14, 2026
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ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 96 ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ PCT ਨਾਲ WTC ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 36 ਅੰਕਾਂ (ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ) ਅਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ PCT ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 72.22 ਫੀਸਦੀ PCT ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਡਾਰਵਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 55.56 ਫੀਸਦੀ PCT ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। WTC ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 9 ਤੋਂ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ 'ਦ ਓਵਲ' (The Oval) ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।