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ਸਾਂਭ ਲਓ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ: ICC ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2027 ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਚ

ਲੱਗਭੱਗ 24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ 50-ਓਵਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ICC WORLD CUP 2027 VENUE
ਆਈਸੀਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2027 ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ (@ICC)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 31, 2026 at 12:29 PM IST

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ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ (ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ): ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICC) ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2027 ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਠ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੰਡਹੋਕ ਨੂੰ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ 12 ਸਥਾਨ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।

ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਠ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2027 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਦਾ ਵਾਂਡਰਰਜ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਦਾ ਸੁਪਰਸਪੋਰਟ ਪਾਰਕ, ​​ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਦਾ ਨਿਊਲੈਂਡਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਡਰਬਨ ਦਾ ਕਿੰਗਸਮੇਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਕੇਬਾਰਹਾ ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਜਾਰਜ ਪਾਰਕ, ​​ਬਲੋਮਫੋਂਟੇਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗੌਂਗ ਓਵਲ, ਪਾਰਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕੁਗੋਮਪੋ ਸਿਟੀ (ਪੂਰਬੀ ਲੰਡਨ) ਵਿੱਚ ਬਫੇਲੋ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਮੈਚ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਹਰਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਬੁਲਾਵਾਯੋ ਵਿੱਚ ਕਵੀਨਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਫਾਲਸ ਵਿੱਚ ਫੇਲੇ ਮੋਸੀ-ਓਆ-ਟੂਨਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੰਡਹੋਕ ਨਾਮੀਬੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।

24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ

24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ 50-ਓਵਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2027 ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2003 ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਨੇ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 14 ਟੀਮਾਂ

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ 14ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 14 ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਥੀਮ, "ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਧੜਕਣ," ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏਗਾ। "ਉਬੰਟੂ" ਦੇ ਅਫਰੀਕੀ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ," ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਮਦਰਦੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਆਈਸੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 2027 ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2027 ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਲੋਬਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਈ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਸ ਪਿਆਰ, ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ

ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੰਜੋਗ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀਮਤ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏਗਾ, ਜੋ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਗਜ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਗ੍ਰੀਮ ਸਮਿਥ, ਮਖਾਯਾ ਐਨਟੀਨੀ, ਹਾਸ਼ਿਮ ਅਮਲਾ, ਤੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ ਅਤੇ ਕਾਗੀਸੋ ਰਬਾਦਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਮਾਸਕਾਦਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੇ ਰੁਡੋਲਫ ਜੈਨਸਨ ਵੈਨ ਵੂਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪਛਾਣ ਅਫਰੀਕੀ ਵਾਇਰ ਬਾਊਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਚਿਲੀ, ਅਫਰੀਕੀ ਰੂਟ, ਫਿਨਬੋਸ ਪੌਪ, ਨਾਮੀਬ ਡਿਊਨ, ਹਰਾਰੇ ਡਾਨ ਅਤੇ ਟੂ ਓਸ਼ੀਅਨ ਵਰਗੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਪੈਲੇਟ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ

2003 ਦੇ ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਈਸੀਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2007 ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨੀ ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, 2023 ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, 2020 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ਅੰਡਰ-19 ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ, ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ਅੰਡਰ-19 ਮਹਿਲਾ ਟੀ20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਜਿਸਨੇ 2003 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਮੀਬੀਆ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਸੀਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ਅੰਡਰ-19 ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2027 ਵਿੱਚ 57 ਮੈਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਅ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਖੇਡ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੀਮਾਂ (12ਵੇਂ ਤੋਂ 14ਵੇਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਰਾਊਂਡ-ਰੋਬਿਨ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੋ

ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 12 ਟੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ-ਛੇ ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਰਾਊਂਡ-ਰੋਬਿਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਡੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਸੁਪਰ 7 ਪੜਾਅ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੁਪਰ 7 ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 21 ਰਾਊਂਡ-ਰੋਬਿਨ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟੇਬਲ-ਟੌਪਰ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗੀ।

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