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'ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ', ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ, ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ

ਮੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਓਨੇਲ ਮੈਸੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ।

Lionel Messi bids farewell to international football
ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 1, 2026 at 11:03 AM IST

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ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਲਿਓਨੇਲ ਮੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਓਨੇਲ ਮੈਸੀ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਜੋਰਜ ਮੈਸੀ ਦਾ 68 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਸੀ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।

ਮੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਸੌਕਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਮਿਆਮੀ ਲਈ ਕਲੱਬ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਮੈਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

39 ਸਾਲਾ ਮੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।"

ਮੈਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਏ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।" ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।

ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ, ਮੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਮੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰ ਕੋਚ, ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"

ਉਸ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ

ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨੋਟ ਵਿੱਚ, ਮੈਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਪਰ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।"

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਤੋਂ 1-0 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ।

ਮੈਸੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਦੂਜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਚਿਲੀ ਤੋਂ ਕੋਪਾ ਅਮਰੀਕਾ ਫਾਈਨਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਮੈਸੀ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਲ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ, ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਨੇ 207 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 125 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਸੀ ਛੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, ਅਤੇ 2026) ਅਤੇ ਸੱਤ ਕੋਪਾ ਅਮਰੀਕਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2022 ਦਾ ਜੇਤੂ ਅਤੇ 2014 ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਉਪ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਉਹ 2021 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕੋਪਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਰਿਹਾ।

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ਮੈਸੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਲਵਿਦਾ
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