ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਮੇਡਕ ਫਾਲਕਨਜ਼ ਨੂੰ 46 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਤੀਜੀ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਦਰਜ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
Published : June 27, 2026 at 9:15 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਈ। ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੇਡਕ ਫਾਲਕਨਜ਼ ਨੂੰ 46 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਲਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਚਸੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
241 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਡਕ ਫਾਲਕਨਜ਼ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 194 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਵਿਕਰਮ ਨਾਇਕ ਦੀ 75 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿਅਰਥ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਡਕ ਫਾਲਕਨਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸ਼੍ਰੀਨਿਕੇਥ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਨਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ
ਕਪਤਾਨ ਰਵੀ ਤੇਜਾ (31) ਅਤੇ ਨੋਮਾਨ ਅਹਿਮਦ (38) ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਮੈਚ ਸੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਲੇ ਦੇਵ ਗੌੜ (4/20) ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਣਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀਨਿਕੇਥ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਨਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਛੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੇਡਕ ਫਾਲਕਨਜ਼ ਲਈ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਓਪਨਰ ਸਾਈ ਵਿਕਾਸ ਰੈਡੀ (93) ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਸਟਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 240 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
117 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ
ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਅਭਿਰਥ ਰੈਡੀ (27 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 59) ਨੇ 117 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਸਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ 48 ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਛੇ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਭਿਰਥ ਨੇ ਮੇਡਕ ਫਾਲਕਨਜ਼ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ।
ਗਾਜ਼ੀ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਗੁਗੁਲੋਥ ਦੁਆਰਾ ਕੈਚ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਰਥ ਨੂੰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੇ ਵਿਕਾਸ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਨਿਤਿਨ ਨਾਇਕ (18) ਅਤੇ ਪੀ. ਅਰਵਿੰਦ (17) ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦੂਜੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ 235 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ
ਗਣੇਸ਼ ਗਾਡੂਗੁ (7 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 22 ਦੌੜਾਂ) ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ 235 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਮੇਡਕ ਫਾਲਕਨਜ਼ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਿਕਰਮ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਅੱਬਾਸ ਚੇਰੋ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰੁਣ, ਕਾਰਤੀਕੇਯ, ਰਵੀ ਤੇਜਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਿਨ ਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
ਵਿਕਾਸ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਨਵਿਤਾ ਖੰਮਮ ਏਸੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 7:15 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।