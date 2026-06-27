ETV Bharat / sports

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਮੇਡਕ ਫਾਲਕਨਜ਼ ਨੂੰ 46 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਤੀਜੀ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਦਰਜ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

TG20 LEAGUE
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਮੇਡਕ ਫਾਲਕਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਦਰਜ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 27, 2026 at 9:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਈ। ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੇਡਕ ਫਾਲਕਨਜ਼ ਨੂੰ 46 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਲਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਚਸੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

241 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਡਕ ਫਾਲਕਨਜ਼ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 194 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਵਿਕਰਮ ਨਾਇਕ ਦੀ 75 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿਅਰਥ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਡਕ ਫਾਲਕਨਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

TG20 LEAGUE
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬ੍ਰਿਹਤੀ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। (ETV Bharat)

ਸ਼੍ਰੀਨਿਕੇਥ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਨਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ

ਕਪਤਾਨ ਰਵੀ ਤੇਜਾ (31) ਅਤੇ ਨੋਮਾਨ ਅਹਿਮਦ (38) ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਮੈਚ ਸੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਲੇ ਦੇਵ ਗੌੜ (4/20) ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਣਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀਨਿਕੇਥ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਨਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਛੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

TG20 LEAGUE
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਈਟੀਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਜੇ (ETV Bharat)

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੇਡਕ ਫਾਲਕਨਜ਼ ਲਈ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਓਪਨਰ ਸਾਈ ਵਿਕਾਸ ਰੈਡੀ (93) ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਸਟਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੀ ਪਾਰੀ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 240 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

117 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ

ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਅਭਿਰਥ ਰੈਡੀ (27 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 59) ਨੇ 117 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਸਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ 48 ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਛੇ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਭਿਰਥ ਨੇ ਮੇਡਕ ਫਾਲਕਨਜ਼ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ।

TG20 LEAGUE
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਜੈ ਦੇਵ ਗੌੜ (ETV Bharat)

ਗਾਜ਼ੀ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਗੁਗੁਲੋਥ ਦੁਆਰਾ ਕੈਚ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਰਥ ਨੂੰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੇ ਵਿਕਾਸ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਨਿਤਿਨ ਨਾਇਕ (18) ਅਤੇ ਪੀ. ਅਰਵਿੰਦ (17) ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦੂਜੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ 235 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ

ਗਣੇਸ਼ ਗਾਡੂਗੁ (7 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 22 ਦੌੜਾਂ) ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ 235 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਮੇਡਕ ਫਾਲਕਨਜ਼ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਿਕਰਮ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਅੱਬਾਸ ਚੇਰੋ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰੁਣ, ਕਾਰਤੀਕੇਯ, ਰਵੀ ਤੇਜਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਿਨ ਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

TG20 LEAGUE
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਰੈਡੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ (ETV Bharat)

ਵਿਕਾਸ ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਨਵਿਤਾ ਖੰਮਮ ਏਸੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 7:15 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

TAGGED:

HYDERABAD E CHAMPIONS
MEDAK FALCONS
HYDERABAD E CHAMPIONS WON THE MATCH
ਟੀਜੀ 20 ਲੀਗ
TG20 LEAGUE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.