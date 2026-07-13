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ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਨਵਿਤਾ ਖੰਮਮ ਏਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, TG20 ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਟੀਜੀ20 ਫਾਈਨਲ 14 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।

HYDERABAD E CHAMPIONS WINNER
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਨਵਿਤਾ ਖੰਮਮ ਏਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, (@tg20official)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 13, 2026 at 7:59 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਟੀਜੀ20 ਸੀਜ਼ਨ 1 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਪਲ ਵਿੱਚ ਅਨਵਿਥਾ ਖੰਮਮ ਏਸੇਸ ਵਿਰੁੱਧ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ 158 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 17.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।

ਕਪਤਾਨ ਅਭਿਰਥ ਰੈਡੀ (48 ਦੌੜਾਂ) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵੈਸ਼ਣਵ ਰੈਡੀ (41 ਦੌੜਾਂ, ਨਾਬਾਦ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਵ ਵਰਮਾ (19 ਦੌੜਾਂ, ਨਾਬਾਦ) ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਯਸ਼ਵੀਰ ਗੌੜ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

158 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਾਈ ਵਿਕਾਸ (4) ਘੱਟ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਭਿਰਥ ਨੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏ ਸ਼ਨਮੁਖ (36) ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ 39 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 69 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ।

ਸ਼ਨਮੁਖ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਨੰਦ ਨੇ 7.4ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਭਿਰਥ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਭਿਰਥ 11.5ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਏ ਯਸ਼ਵੀਰ (5) ਵੀ ਘੱਟ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਣਵ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਣਵ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੀਲਡਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਨਵਿਤਾ ਖੰਮਮ ਏਸੇਸ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 157 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਨੰਦ ਰੈੱਡੀ, ਜੋ ਆਖਰੀ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਸਿਰਫ਼ 10 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਦ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵੇਦ ਰੈੱਡੀ ਇੱਕ ਦੌੜ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ।

ਖੰਮਮ ਏਸੇਸ ਨੇ ਮੈਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 26 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖੰਮਮ ਏਸੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ 1.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਸ ਰਾਜ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਵ ਗੌਡ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਕੈਚ ਦੇ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੀਐਸਕੇ ਰੈਡੀ (4 ਦੌੜਾਂ) ਅਤੇ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੈਡੀ (15 ਦੌੜਾਂ) ਵੀ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਟਿਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

ਸਿਰਫ਼ 26 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਕਾਈਲ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਕੋਡਿਮੇਲਾ ਹਿਮਤੇਜਾ ਨੇ ਅਨਵਿਤਾ ਖੰਮਮ ਏਸੇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ। ਦੋਵਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 94 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਯਸ਼ਵੀਰ ਗੌਡ ਨੇ ਤੋੜਿਆ।

ਯਸ਼ਵੀਰ ਗੌਡ ਨੇ 16ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਕੋਡਿਮੇਲਾ ਹਿਮਾਤੇਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਿਮਾਤੇਜਾ ਨੇ 26 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 31 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਛੱਕੇ ਲੱਗੇ। ਯਸ਼ਵੀਰ ਨੇ 16ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਅਨਵਿਤਾ ਖੰਮਮ ਏਸੇਸ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਚਾਮਾ ਮਿਲਿੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਐਲਬੀਡਬਲਯੂ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਿਕਾਇਲ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ 17ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਚੌਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਗੁਆਏ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਯਸ਼ਵੀਰ ਗੌਡ ਨੇ ਉਸੇ ਓਵਰ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਭਿਰਥ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 39 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 65 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ-ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਲਈ ਯਸ਼ਵੀਰ ਗੌੜ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ। ਯਸ਼ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਦੇਵ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਖੰਮਮ ਏਸਸ ਨੂੰ ਪਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਅਜੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਸਪੈੱਲ ਵਿੱਚ 36 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਅਖਿਲ, ਜਿਸਨੇ ਪਾਰੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 14 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੇਂਦਰ ਮੱਲੂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਟ ਵੀ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਣਵ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਨਮੁਖਾ ਅਸ਼ਵਿਨ ਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ।

ਟੀਜੀ20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋਈ। ਟਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਰਾਹੁਲ ਸਿਪਲੀਗੰਜ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

TAGGED:

HYDERABAD E CHAMPIONS
ਅਨਵਿਤਾ ਖੰਮਮ ਏਸੀਜ਼
TG20 ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ
HYDERABAD E CHAMPIONS WINNER

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