ETV Bharat / sports

ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ (TG20) ਵਿੱਚ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣੀ।

RAMOJI GROUP IN TG20
ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ (EENADU)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 24, 2026 at 5:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਤੇਲੰਗਾਨਾ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (HCA) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (23 ਮਈ) ਨੂੰ TG20 ਲੀਗ ਲਈ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। HCA-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅੱਠ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਤੇਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਨ।

TG20 ਲੀਗ ਲਈ 8 ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ

ਉਸ਼ੋਦਿਆ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼, ਇੱਕ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ₹7.5 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। MS Burugu Infra ਨੇ ਰੰਗਾਰੇਡੀ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ₹7.2 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,

  • ਵਾਰੰਗਲ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ₹6.55 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ।
  • ਮੇਦਕ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿੰਦਾ ਇੰਫਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ₹6.33 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
  • ਨਲਗੋਂਡਾ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ₹5.06 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
  • ਕਰੀਮਨਗਰ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ EIPL ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਟਿਬਾਰੂਮਲ ਨੇ ₹4.57 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
  • ਮਹਿਬੂਬਨਗਰ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀਰ ਭੱਦਰ ਸਟੀਲਜ਼ ਨੇ ₹4.50 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
  • ਖੰਮਮ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਨਵਿਤਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ₹4.44 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਇਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਟੀ20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੀਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ਼ੋਦਯਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੀ. ਸੰਬਾਸੀਵਾ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੀਜੀ20 ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

TG20 ਲੀਗ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, TCM ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲੀਗ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੀਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, HCA ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਕੰਨਨ ਨੂੰ ਲੀਗ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। TG20 ਲੀਗ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉੱਪਲ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?

HCA ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ HCA ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ₹50,000 ਅਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। HCA ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ₹60 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਜੀਓ ਹੌਟਸਟਾਰ 'ਤੇ ਲੀਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ਼ੋਦਯਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਚੋਟੀ ਦੀ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ਼ੋਦਯਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਬਾਸੀਵਾ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਜੀ20 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2006 ਵਿੱਚ ਈਨਾਡੂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੱਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਨਾਡੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੱਪ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਟੀਜੀ20 ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ।"

ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ

ਐਚਸੀਏ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੱਸਿਆ। ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟੀਜੀ20 ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੀਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGGED:

HYDERABAD TEAM IN TG20 LEAGUE
TG20 2026
ਟੀ20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ
ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ
RAMOJI GROUP IN TG20

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.