ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, 244 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, 244 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 30, 2026 at 6:41 AM IST

MI VS SRH IPL 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) 2026 ਦੇ 41ਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ 8 ਗੇਂਦਾਂ ਅਤੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 243 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ IPL ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਫਲ ਸਕੋਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਇਹ ਸਫਲ ਪਿੱਛਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।

ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ

  • 265 - ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਬਨਾਮ ਡੀਸੀ, ਦਿੱਲੀ, 2026
  • 262 - ਪੀਬੀਕੇਐਸ ਬਨਾਮ ਕੇਕੇਆਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ, 2024
  • 246 - SRH ਬਨਾਮ PBKS, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 2025
  • 244 - SRH ਬਨਾਮ MI, ਮੁੰਬਈ WS, 2026
  • 229 - SRH ਬਨਾਮ RR, ਜੈਪੁਰ, 2026

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ:
ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ 244 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 18.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 129 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਹੈੱਡ ਨੇ 30 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 76 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 8 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ 24 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 45 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

'ਕਲਾਸਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ'

ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ ਨੇ 30 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ 65 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 10 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 30 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ। ਕਲਾਸੇਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

'ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ'

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਰਿਆਨ ਰਿਕਲਟਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਜੈਕ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 243/5 ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਜੈਕ ਨੇ 22 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 46 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਿਕਲਟਨ ਨੇ 23 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ 44 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ। ਰਿਕਲਟਨ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ 55 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 123 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 8 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਵੀ 15 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 31 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।

MI ਬਨਾਮ SRH: ਸੰਖੇਪ ਸਕੋਰ

ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 243/5 (ਰਿਆਨ ਰਿਕਲਟਨ 123 ਨਾਟਆਊਟ, ਵਿਲ ਜੈਕਸ 46)

ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 18.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 249/4 (ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ 76, ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ 65)

ਹੈਦਰਾਬਾਦ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ

