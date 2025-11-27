ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ? ਜਾਣੋ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਮ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ।
Published : November 27, 2025 at 4:59 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਜੇਤੂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 20 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਦੇ ਚਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉਤਸਾਹ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ 2024 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੈ?
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੈ?
ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਉਸ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਇਹ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਟੀਮ ਲਈ 29 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 1012 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਛੇ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦੀ ਔਸਤ 37.48 ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ 189.51 ਰਹੀ ਹੈ।
ਓਪਨਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ
ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸੂਰਿਆ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਟੀ-20 ਓਪਨਰ ਵਜੋਂ ਸੰਜੂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਨ, ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਔਸਤ ਹਨ। ਸੰਜੂ ਨਾਲ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ 17 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 522 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਨੇ 33 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 837 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਰਿਆ ਨੇ 95 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 2745 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਹਾਲੀਆ ਫਾਰਮ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਤਿਲਕ ਨੇ 36 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਕੇ 996 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਹੌਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਇਸ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਰਦਿਕ ਬੱਲੇ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫਾਰਮ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਕਸਰ ਦੌੜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਲਈ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ
2026 ਦਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪਿਨਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਪਿਨਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ (29 ਮੈਚ - 45 ਵਿਕਟਾਂ), ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ (49 ਮੈਚ - 88 ਵਿਕਟਾਂ), ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ (83 ਮੈਚ - 79 ਵਿਕਟਾਂ), ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ (57 ਮੈਚ - 51 ਵਿਕਟਾਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਟੀ-20 ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਟੀ-20 ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਡੈਥ-ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ 80 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 99 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ 68 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 105 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਵਰਗਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਿਆ ਕੋਲ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਦਾ ਸਪਿਨ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਦਾ ਘੱਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਦਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।