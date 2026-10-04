Asian Games 2026 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਕੁੱਲ 85 ਮੈਡਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ
ਭਾਰਤ 2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 85 ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਚੌਖੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
Published : October 4, 2026 at 11:11 AM IST
ਨਾਗੋਯਾ (ਜਾਪਾਨ): ਅੱਜ 2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ 20ਵੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਓਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਗਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22 ਘੱਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ, ਹਾਕੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ, ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ ਸਕੁਐਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਤਗਮਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਗਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਤਗਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ?
2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ 43 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਵਿੱਚ 85 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 34 ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 9 ਤਗਮੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਹਾਕੀ, ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ 28 ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
- ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ: 5 ਸੋਨ ਤਗਮੇ
- ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ: 3 ਸੋਨ ਤਗਮੇ
- ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ: 3 ਸੋਨ ਤਗਮੇ
- ਕ੍ਰਿਕਟ: 2 ਸੋਨ ਤਗਮੇ
- ਹਾਕੀ: 2 ਸੋਨ ਤਗਮੇ
- ਕਬੱਡੀ: 2 ਸੋਨ ਤਗਮੇ
- ਕੁਸ਼ਤੀ: 2 ਸੋਨ ਤਗਮੇ
- ਗੋਲਫ: 1 ਸੋਨ ਤਗਮਾ
- ਐਥਲੈਟਿਕਸ: 1 ਸੋਨ ਤਗਮਾ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਭਾਰਤ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਨੇ 22 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 107 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਸੋਨੇ, 38 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 41 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ 20 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 85 ਤਗਮੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ।
ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026: ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ
ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਗੋਯਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ 2026 ਦੀ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 341 ਤਗਮੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 169 ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਜਿੱਤੇ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਜਾਪਾਨ ਕੁੱਲ 269 ਤਗਮੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 83 ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਕੁੱਲ 150 ਤਗਮੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ) ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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