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ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਸਮੀਕਰਨ...

Team India Qualification Scenario: ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

TEAM INDIA QUALIFICATION SCENARIO
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਸੇਮੀਫਾਈਨਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮੀਕਰਨ ((IANS))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 27, 2026 at 5:14 PM IST

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Team India Qualification Scenario: ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ ਚਾਰ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਾਰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਰ ਟੀਮ ਲਈ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਐਤਵਾਰ (28 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ, ਭਾਰਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ 'ਤੇ 88 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ +4.724 ਹੈ। ਭਾਰਤ +2.268 ਦੇ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ +0.734 ਹੈ।

ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪ ਏ ਮੈਚ

  • ਮੈਚ 26: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਹਿਲਾ ਬਨਾਮ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਮਹਿਲਾ, ਬ੍ਰਿਸਟਲ, 27 ਜੂਨ
  • ਮੈਚ 29: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਿਲਾ, ਲਾਰਡਜ਼, 28 ਜੂਨ
  • ਮੈਚ 30: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਹਿਲਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ, ਲਾਰਡਜ਼, 28 ਜੂਨ

ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ

ਪਹਿਲਾ ਸਮੀਕਰਨ

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਅੱਠ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਜਾ ਸਮੀਕਰਨ

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਸਮੀਕਰਨ

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛੇ-ਛੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸਥਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਹਤਰ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੌਥਾ ਸਮੀਕਰਨ

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਅੰਕ ਵੱਧ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਟੀਆਜ਼ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਸਮੀਕਰਨ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਤੋਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ—ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ—ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਹਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।'

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TEAM INDIA QUALIFICATION SCENARIO
TEAM INDIA QUALIFICATION SCENARIO

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