ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ?, ਜਾਣੋ IPL ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ...
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਦੀ ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲਾ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ।
Published : November 29, 2026 at 5:52 PM IST
Discovery of Vaibhav Sooryavanshi: ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 15 ਸਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪੰਡਿਤ ਉਸਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
Some discoveries change the course of a career! 👀 Kahanibaaz @Vimalwa takes us back to Vaibhav Sooryavanshi's Rajasthan Royals trial. Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 2nd Test, TOMORROW 3:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 27, 2026
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਏ' ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ 53 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਛੱਕਿਆਂ ਅਤੇ 7 ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 204 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੋਹਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੈਭਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਦੀ ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰੋਲਸ ਦੁਆਰਾ ₹1.10 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਆਈਪੀਐਲ ਟੀਮ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਭਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ 2025 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ 2026 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ (776) ਬਣਾ ਕੇ ਔਰੇਂਜ ਕੈਪ ਜਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ (72) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੈਭਵ ਦੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਵੈਭਵ ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ?
ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੈਭਵ ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਜਡੇਜਾ ਵੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਵਿਮਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੇਜਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਈਪੀਐਲ ਜਾਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੈਭਵ ਵਰਗੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਭਵ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਸਕਾਊਟਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਟ੍ਰਾਇਲ
ਵਿਮਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਉਸ ਸਮੇਂ, 13 ਸਾਲਾ ਵੈਭਵ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਾਲੇਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ, ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਗੇਂਦਾਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਊਟਸਵਿੰਗਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੈਭਵ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਸਕਾਊਟਸ ਉਸ ਸ਼ਾਟ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ।
ਝੁਬਿਨ ਭਰੂਚਾ, ਜੋ 2008 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਵੈਭਵ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਿਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਜ਼ੁਬਿਨ ਨੇ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡਆਰਮ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋਂਗੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਗਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, 140-150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ।" ਵੈਭਵ ਨੇ ਬਿਹਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ।"
"ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੈਭਵ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਗੇਂਦਾਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਪੰਜਵੀਂ ਗੇਂਦ 'ਤੇ, ਵੈਭਵ ਨੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਿਨ ਭਰੂਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ 157 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਨਿਕਲੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ 'ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਦੀ ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਵੈਭਵ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਇਹ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।