ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 61 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ

ਨਿਉਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 168 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Sri Lanka lost to New Zealand
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ 61 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 26, 2026 at 10:44 AM IST

ਕੋਲੰਬੋ: ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 61 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿ-ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।

'ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ'

ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 84 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਅਤੇ ਕੋਲ ਮੈਕਕੋਂਚੀ ਨੇ ਸੱਤਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ 84 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 168/7 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਦੌੜਾਂ ਆਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਪਾਥੁਮ ਨਿਸੰਕਾ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀ-20 ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।

'ਟੀਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖਤਮ'

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 107/8 ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਰਨ-ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸਥਾਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਵੇ।

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਸੰਖੇਪ ਸਕੋਰ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 168/7 (ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ 47, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ 32, ਮਹੇਸ਼ ਥੀਕਸ਼ਣਾ 3-30, ਦੁਸ਼ਮੰਥਾ ਚਮੀਰਾ 3-38)

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ: 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 107/8 (ਕਮਿੰਡੂ ਮੈਂਡਿਸ 31, ਡੁਨਿਥ ਵੇਲਾਲੇਜ 29, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ 4-27, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ 2-3)

ਨਤੀਜਾ: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 61 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਨਾਕਾ ਨੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਘਰੇਲੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਨਰ-ਮੈਕਕੌਂਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 130 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਅਤੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

SL VS NZ
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
T20 WORLD CUP 2026
SL VS NZ SCORECARD
SRI LANKA KNOCKED OUT OF WORLD CUP

