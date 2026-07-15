ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ: ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼
ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੋਣਗੇ।
Published : July 15, 2026 at 5:59 PM IST
FIFA World Cup 2026 Closing Ceremony: ਫੀਫਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼, ਗਲੋਬਲ ਸੰਗੀਤ ਆਈਕਨ ਜੈਨੀਫਰ ਹਡਸਨ, ਰੌਬੀ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫੀਫਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 48-ਟੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ।
'ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ'
ਸਪੇਨ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Opening the Final with a star-studded list of performers 🤩#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026
ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ
ਟੌਮ ਕਰੂਜ਼ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮੀ, ਗ੍ਰੈਮੀ, ਆਸਕਰ ਅਤੇ ਟੋਨੀ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਜੈਨੀਫਰ ਹਡਸਨ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਬੀ ਵਿਲੀਅਮਜ਼, ਇਤਾਲਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਲਾਕਾਰ ਲੌਰਾ ਪੌਸਿਨੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਇਕਾ ਨਿਕੋਲ ਸ਼ੇਰਜ਼ਿੰਗਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਨਸਨੀ ਆਈਸ਼ੋ ਸਪੀਡ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਟਾਰ-ਸਟੱਡਡ ਹਾਫ-ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਗਲੋਬਲ ਸੰਗੀਤ ਆਈਕਨ BTS, ਮੈਡੋਨਾ, ਸ਼ਕੀਰਾ, ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਬੀਬਰ 11 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੋਖਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਬਰਨਾ ਬੁਆਏ, ਕੰਡਕਟਰ ਗੁਸਤਾਵੋ ਡੂਡਾਮੇਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਮੀ-ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੋਇਰ ਵੀ ਕੋਲਡਪਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
2026 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ 20 ਜੁਲਾਈ (ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ 12:30 ਵਜੇ) ਨਿਊਯਾਰਕ-ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੋਂ 90 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।