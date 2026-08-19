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ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ?

ਵੈਗਨਰ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ ਬਾਜ਼ੀ।

HOCKEY WORLD CUP 2026
ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 (FIH X Handle)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2026 at 5:27 PM IST

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Ind vs Pak in Hockey World Cup: ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (19) ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ (IST) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਟੀਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਲਈ ਗਲਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਲ ਡੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲਜ਼ 'ਤੇ 3-1 ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ 2-4 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ 1-4 ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਪੂਲ ਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਾਲ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਦੋ ਮੈਚਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਵੇਲਜ਼।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਡਰਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੱਤਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ VRA ਗਰਾਊਂਡ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 10,000 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ ਖਚਾਖਚ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਊਥ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ €35 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਮੇਨ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ €57 ਸੀ। ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ €251.34 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਅੰਜਨਾ ਪੱਬੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਿਕਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ।" ਅੰਜਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਮੈਚ ਦੇਖੇਗੀ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਏਗੀ।

53 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮੈਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵੈਗਨਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 1973 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ, 53 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

1973 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 1-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੀ.ਪੀ. ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੇ 62ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਚ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 4-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ

ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2016 ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 19 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।

ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੋ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ 10 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੱਤ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

1971 (ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ (ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ)

1973 (ਐਮਸਟਲਵੀਨ): ਭਾਰਤ ਨੇ 1-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ (ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ)

1975 (ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ): ਭਾਰਤ ਨੇ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ (ਫਾਈਨਲ)

1986 (ਲੰਡਨ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 3-2 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ (ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ)

2010 (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ): ਭਾਰਤ ਨੇ 4-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ (ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ)

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 183 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ; ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 82 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 69 ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ 32 ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।

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IND VS PAK IN HOCKEY WORLD CUP
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