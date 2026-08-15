ETV Bharat / sports

ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ; ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

HOCKEY WORLD CUP 2026
ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸ਼ਡਿਊਲ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 15, 2026 at 4:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hockey World Cup 2026: ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਅੱਜ (15 ਅਗਸਤ) ਤੋਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੈਚ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦਾ ਮੈਚ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮਾਂ 2026 ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਿਤਾਬੀ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ 1975 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ 1974 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ।

ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਲ ਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਲ ਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਗਰੁੱਪ

  • ਪੂਲ ਏ: ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਾਪਾਨ
  • ਪੂਲ ਬੀ: ਬੈਲਜੀਅਮ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ
  • ਪੂਲ ਸੀ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਪੇਨ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ
  • ਪੂਲ ਡੀ: ਇੰਗਲੈਂਡ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਵੇਲਜ਼

ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਗਰੁੱਪ

  • ਪੂਲ ਏ: ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚਿਲੀ, ਜਾਪਾਨ
  • ਪੂਲ ਬੀ: ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਜਰਮਨੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ
  • ਪੂਲ ਸੀ: ਬੈਲਜੀਅਮ, ਸਪੇਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਇਰਲੈਂਡ
  • ਪੂਲ ਡੀ: ਚੀਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਭਾਰਤ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਸ਼ਡਿਊਲ

ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ

  • 15 ਅਗਸਤ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੇਲਜ਼ (ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ IST)
  • 17 ਅਗਸਤ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ (ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ IST)
  • 19 ਅਗਸਤ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ IST)

ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ

  • 16 ਅਗਸਤ: ਚੀਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ (ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ IST)
  • 18 ਅਗਸਤ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ (ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ IST)
  • 20 ਅਗਸਤ: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ (ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ IST)

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਟੀਮ

ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਟੀਮ

ਗੋਲਕੀਪਰ: ਮੋਹਿਤ ਐਚਐਸ, ਸੂਰਜ ਕਰਕੇਰਾ

ਡਿਫੈਂਡਰ: ਜਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਕਪਤਾਨ), ਅਮਿਤ ਰੋਹੀਦਾਸ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੇ, ਸੁਮਿਤ, ਯਸ਼ਦੀਪ ਸਿਵਾਚ

ਮਿਡਫੀਲਡਰ: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਦਿਤਿਆ ਅਰਜੁਨ ਲਾਲਗੇ, ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੀਲਕੰਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਵੇਕ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ

ਫਾਰਵਰਡ: ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਲਾਨੰਦ ਲਾਕੜਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ।

ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ

ਗੋਲਕੀਪਰ: ਸਵਿਤਾ, ਬਿਚੂ ਦੇਵੀ ਖਰੀਬਮ

ਡਿਫੈਂਡਰ: ਇਸ਼ਿਕਾ ਚੌਧਰੀ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਚਾਨੂ ਪੁਖਰੰਬਮ, ਲਾਲਥੰਤਲੁੰਗੀ, ਜੋਤੀ, ਸ਼ਿਲਪੀ ਡਬਾਸ

ਮਿਡਫੀਲਡਰ: ਨਿੱਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਰਾਣਾ, ਸੁਨੇਲਿਤਾ ਟੋਪੋ, ਸਲੀਮਾ ਟੇਟੇ (ਕਪਤਾਨ), ਨੇਹਾ, ਦੀਪਿਕਾ ਸੋਰੇਂਗ

ਫਾਰਵਰਡ: ਲਾਲਰੇਮਸਿਆਮੀ, ਰੁਤੁਜਾ ਦਾਦਾਸ਼ੋ ਪਿਸਾਲ, ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਦੀਪਿਕਾ, ਇਸ਼ਿਕਾ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਡੰਗਡੰਗ

ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਲਾਈਵ ਮੈਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣੇ ਹਨ?

ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਜੀਓ ਹੌਟਸਟਾਰ ਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

TAGGED:

INDAIN HOCKEY TEAM SCHEDULE
INDAIN HOCKEY SQUADS
HOCKEY WORLD CUP LIVE STREAMING
ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026
HOCKEY WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.