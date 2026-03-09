ETV Bharat / sports

ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਾਕੀ ਕੋਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੈ ਮਲਾਲ; ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ...

ਹਾਕੀ ਕੋਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਬਾਰੇ...

Published : March 9, 2026 at 9:36 PM IST

Updated : March 9, 2026 at 9:41 PM IST

ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਕੋਚ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 8 ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਜਨੂਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਰਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ...

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਕੀ ਕੋਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ (ETV Bharat)

ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ?

ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਵੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀਜੀਐਨ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਕੀ ਕੋਚ ਬਣ ਗਏ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਸਫਰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਲਸ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਲ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਈ ਸਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੀ ਕੋਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨਾਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (ETV Bharat)

ਕਈ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿਆਰ

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਓਲੰਪੀਅਨ ਸਹਿਤ 55 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 11 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰੀਤੂ ਰਾਣੀ, ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕਈ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿਆਰ (ETV Bharat)

ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀ 13 ਭੀਮ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"

ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (ETV Bharat)

"ਮੇਰਾ ਘਰ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਤੋਂ 143 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਲ-ਸਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"- ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ

ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸਫਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (ETV Bharat)

ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ

ਕੋਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ (ETV Bharat)

ਹਰਿਆਣਾ ਆਇਆ ਅੱਗੇ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਕੀ ਕੋਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)

"ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜ਼ਖਮ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਸਕੇ। ਹਾਕੀ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਤੇ।" - ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ

ਹਾਕੀ ਕੋਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਟਰਾਫੀਆਂ (ETV Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ

ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟਰੋ ਟਰਫ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਤਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਚਮਕਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਥੋਂ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਹਾਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸਟਰੋ ਟਰਫ ਲਗਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ 2 ਵਾਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੋਚਿੰਗ, ਚੰਗੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ, ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਕੀ ਕੋਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ (ETV Bharat)


