ਸਿਕਸਰ ਕਿੰਗ ਬਣੇ ਹਿੱਟਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਰਿਕਾਡਰ

ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ODI ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਕਸਰ ਕਿੰਗ ਬਣੇ ਹਿੱਟਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ,ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਰਿਕਾਡਰ
Published : November 30, 2025 at 4:10 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪਾਰੀ ਨਾਲ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।

'ਸਿਕਸਰ ਕਿੰਗ ਬਣਿਆ ਹਿੱਟਮੈਨ'

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 51 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਹਿਟਮੈਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ 111.76 ਸੀ। ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਟੀਮ ਦਾ ਸਕੋਰ 150 ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਇਆ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਛੱਕਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ।

'ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ'
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਹੁਣ 277 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ 269 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 352 ਛੱਕੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 351 ਛੱਕੇ ਸਨ।

ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ

  • 352* - ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਭਾਰਤ)
  • 351 - ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)
  • 331 - ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ (ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼)
  • 270 - ਸਨਥ ਜੈਸੂਰੀਆ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ)
  • 229 - ਐਮ.ਐਸ. ਧੋਨੀ (ਭਾਰਤ)

ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ 25 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 175 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ 80 ਅਤੇ ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ 10 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਮਾਰਕੋ ਜਾਨਸਨ ਅਤੇ ਨੰਦਰੇ ਬਰਗਰ ਨੇ 1-1 ਵਿਕਟ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 57 ਅਤੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਵੀ 18 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

