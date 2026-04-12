ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਹੋਣਗੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪਲੇਇੰਗ 11
IPL 2026 ਦਾ 20ਵਾਂ ਮੈਚ ਅੱਜ (12 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : April 12, 2026 at 5:51 PM IST
MI vs RCB IPL 2026: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਅੱਜ (12 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ IPL ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰਾਟ ਬਨਾਮ ਰੋਹਿਤ
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 33 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 31.8 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 922 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1,000 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 78 ਦੌੜਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਆਰਸੀਬੀ ਵਿਰੁੱਧ 33 ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦੌੜਾਂ 848 ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਔਸਤ 27.35 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਰਾਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ
ਆਰਸੀਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਾਰੇ ਹਨ।
MI ਬਨਾਮ RCB: ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 34 IPL ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲੌਰ ਨੇ 15 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
MI ਬਨਾਮ RCB: ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ
ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀ, ਸਹੀ ਉਛਾਲ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਤੋਂ ਬੱਲੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
MI ਬਨਾਮ RCB: ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ
ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼: ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਿਆਨ ਰਿਕੇਲਟਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ (ਕਪਤਾਨ), ਨਮਨ ਧੀਰ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ, ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ, ਦੀਪਕ ਚਾਹਰ, ਟ੍ਰੇਂਟ ਬੋਲਟ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬਰਮ।
ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਫਿਲ ਸਾਲਟ/ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਾਡੀਕਲ, ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ (ਕਪਤਾਨ), ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ, ਰੋਮੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਸਿੰਘ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ।