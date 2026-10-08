ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ’ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ, ਕਿਹਾ- ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ
ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : October 8, 2026 at 2:45 PM IST
Ronaldo on Messi Retirement: "ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ।" ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਸੀ।
ਲਿਓਨੇਲ ਮੇਸੀ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੇਨਿਨ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡਿਆ। 39 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਮੌਨੂਮੈਂਟਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਵਿਦਾਇਗੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਅਸਿਸਟ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਸੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੋਸਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਜਰਸੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੇਸੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਡਿਏਗੋ ਮਾਰਾਡੋਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ।
ਦੋਸਤੀ ਨੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ
ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਮੈਸੀ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਮੇਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਰੋਨਾਲਡੋ ਅਤੇ ਮੇਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਸੀ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਜੋਰਜ ਦਾ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੀ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
'ਮੈਸੀ-ਰੋਨੀ' ਦੀ ਟੱਕਰ
ਮਸੀ-ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸਟਾਰ ਕਾਕਾ ਨਾਲ ਬੈਲਨ ਡੀ'ਓਰ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਰ ਫੀਫਾ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਲਨ ਡੀ'ਓਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਮੈਸੀ ਨੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ
ਲਿਓਨੇਲ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2026 ਦੇ ਬੈਲਨ ਡੀ'ਓਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਸੀ 2006 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੋ 2004 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਿਓਨੇਲ ਮੈਸੀ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਠ ਵਾਰ ਬੈਲਨ ਡੀ'ਓਰ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ (2008, 2013, 2014, 2016 ਅਤੇ 2017) ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।
ਮੈਸੀ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ
ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਲ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ, ਲਿਓਨਲ ਮੇਸੀ ਨੇ 208 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 126 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਛੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ਅਤੇ 2026) ਅਤੇ ਸੱਤ ਕੋਪਾ ਅਮਰੀਕਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2022 ਦਾ ਜੇਤੂ ਅਤੇ 2014 ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਉਪ ਜੇਤੂ ਸੀ। ਉਹ 2021 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕੋਪਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ
ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਨਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਲਈ 232 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 146 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੁੱਲ 11 ਗੋਲ ਹਨ। ਰੋਨਾਲਡੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਊਦੀ ਕਲੱਬ ਅਲ-ਨਾਸਰ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਹੈ।
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