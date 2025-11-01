ETV Bharat / sports

ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਧੀ ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਰਚੀ ਕਹਾਣੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਰੌਸ਼ਨ

ਮਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਿਲਣ।" ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ।

RENUKA SINGH SUCCESS STORY
ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (Renuka Family)
ਰਾਮਪੁਰ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲੀ ਕੁੜੀ ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਰੇਣੂਕਾ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

5 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ 7 ​​ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਇੰਗਲੈਂਡ, 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ) ਮੈਚ ਖੇਡੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ 1 ਵਿਕਟ ਲਈ।

ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ (Renuka Family)

1996 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰੋਹੜੂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਪਾਰਸਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। 2 ਜਨਵਰੀ, 1996 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਰੇਣੂਕਾ ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ, ਸੁਨੀਤਾ ਠਾਕੁਰ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੇਣੂਕਾ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂੰਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਇਹ ਜਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੀਮ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੇਣੂਕਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।"- ਸੁਨੀਤਾ ਠਾਕੁਰ, ਰੇਣੁਕਾ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਮਾਤਾ

ਰੇਣੂਕਾ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸ਼ੌਕ (Renuka Family)

ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ

ਰੇਣੂਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀਐਸਐਸ ਸਕੂਲ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇਏਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਂਗੜਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ

ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਰੇਣੂਕਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚਾਚਾ, ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਜੋ ਕਿ ਪੀਈਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ, ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (HPCA) ਮਹਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ

2009 ਵਿੱਚ, ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ ਐਚਪੀਸੀਏ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਉੱਥੋਂ, ਉਸਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਡਰ-16 ਅਤੇ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2019-20 ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ, ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 23 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਂ (Renuka Family)

ਰੇਣੂਕਾ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ

ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਰੇਣੂਕਾ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਟੀ-20 ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ। ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਵਨਡੇ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ। ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ 2022 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਰੇਣੂਕਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ

  1. 2022 ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ "ਉਭਰਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਫ ਦਿ ਈਅਰ" ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
  2. ਟੀ-20 ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 5 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ

ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੇਣੂਕਾ ਨੇ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ, ਰੇਣੂਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵਿੰਗ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ, ਰੇਣੂਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ (Renuka Family)

"ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਪੂਰਾ ਪਾਰਸਾ ਪਿੰਡ ਰੇਣੂਕਾ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਗਣੇਸ਼ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਾਰਸਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ

INDIAN WOMEN CRICKET TEAM
ICC WOMEN ODI WORLD CUP 2025
ਰੇਣੂਕਾ ਸਿੰਘ
