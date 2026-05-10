DC vs PBKS ਮੈਚ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਖਤਰਾ !
ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਸਟੇਡਿਅਮ ਵਿੱਚ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪਟਲਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੀ-20 ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
Published : May 10, 2026 at 4:09 PM IST
ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ: ਇਸ ਵਾਰ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੌਸਮ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੀਂਹ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚਾਂ ’ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਪੀਐਲ ਟੀ-20 ਮੈਚ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ?
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 11 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 11 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਲਈ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਅਤੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਲਈ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਲਈ ਓਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 11 ਮਈ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪਟਲਸ ਮੈਚ ’ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇੰਦਰ ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਥਾਨਕ ਦੇਵਤਾ, ਇੰਦਰ ਨਾਗ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਦਰ ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਛੱਕੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗੜਾ ਸਮੇਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਗਰਜ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੌਸਮ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਸਮ ਨਾ ਵਿਗੜੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੋਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।