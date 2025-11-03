ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਰੇਣੂਕਾ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਵੇਗੀ ਨਕਦ ਇਨਾਮ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਣੂਕਾ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
Published : November 3, 2025 at 8:44 PM IST
ਸ਼ਿਮਲਾ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਟੀਮ ਲਈ ₹51 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $10 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰੇਣੂਕਾ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ₹1 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $10 ਮਿਲੀਅਨ) ਮਿਲੇ
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰੇਣੂਕਾ ਠਾਕੁਰ ਲਈ ₹1 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $10 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਿਓਗ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ₹1 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $10 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੇਣੂਕਾ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਰੇਣੂਕਾ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
विश्वकप विजेता टीम की सदस्य रेणुका सिंह ठाकुर जी ने अपने शानदार प्रदर्शन से पूरे देश और हिमाचल को गर्व से भर दिया है।— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) November 3, 2025
इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रदेश सरकार उन्हें 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार देगी। रोहड़ू की बेटी रेणुका ने अपने संघर्ष, मेहनत और समर्पण से यह मुकाम हासिल किया है।
उनकी… pic.twitter.com/ZM5EKFhLrC
ਰੇਣੂਕਾ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਰੇਣੂਕਾ! ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਿਮਾਚਲੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਰੇਣੂਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਰੇਣੂਕਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਛੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ, ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੇਣੂਕਾ ਆਪਣੀ ਸਟੀਕ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਸਵਿੰਗ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੇਣੂਕਾ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਠ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3.5 ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਰੇਟ ਨਾਲ 28 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ 4.9 ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਰੇਟ ਨਾਲ ਅੱਠ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 39 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੀਗ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 29 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਠ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 37 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
रोहड़ू की बेटी रेणुका ठाकुर ने वो सपना पूरा कर दिखाया, जो हर पहाड़ की बेटी देखती है।— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) November 3, 2025
संघर्षों से जीतकर वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा बनना- ये देश और हिमाचल का गौरव है।
रेणुका ने दिखाया कि जुनून और विश्वास से हर मक़ाम हासिल किया जा सकता है।
हार्दिक बधाई रेणुका जी, उनकी माँ और… pic.twitter.com/RCmKm5Q1OB
ਰੇਣੂਕਾ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮੱਧਮ-ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਣੂਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਲਈ 27 ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 54 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 58 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੇਣੂਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਔਸਤ 3.62 ਹੈ। ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਰ 6.36 ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ 4.82 ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਪਤਾਨ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
तू सारे जहां से प्यारी,— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) November 3, 2025
मेरे भारत की बेटी।
तेरी हर जीत है हमारी,
गौरव है देश की बेटी।
जीती रहो, जीतती रहो, सूर्य की तरह आलोकित रहो।#WomenInBlue | #CWC25 | #TeamIndia pic.twitter.com/hDktAljb3p
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਰੇਣੂਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰੇਣੂਕਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਰੇਣੂਕਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਾਇਆ।