ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2027 'ਚ IND vs PAK ਮੈਚ ਦਾ ਕਰੇਜ਼, 34 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2027 ਵਿੱਚ IND vs PAK ਮੈਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਦੇ ਵਾਂਡਰਰਜ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
Published : November 3, 2026 at 6:49 PM IST
IND vs PAK World Cup Match:: ਵਨਡੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ICC) ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਫਿਕਸਚਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਵੀ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ICC ਨੂੰ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ 120 ਮਿਲੀਅਨ (12 ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.8 ਮਿਲੀਅਨ (28 ਲੱਖ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2027 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ICC ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚਿਰ-ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਲਈ 84 ਲੱਖ ਟਿਕਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਦੇ ਵਾਂਡਰਰਜ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹੈ।
The world wants a seat at #CWC27 🤩 The demand keeps soaring as fans look to be a part of cricket's biggest stage in Africa 🏆 Enrol in the ticket ballot before it closes on 21 November ➡️ https://t.co/ePJaznq10O https://t.co/3rp9i3XBoR— ICC (@ICC) November 2, 2026
ICC ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟਿਕਟ ਲਾਟਰੀ (ਟਿਕਟ ਬੈਲੇਟ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 8,397,294 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੀ ਮੰਗ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ
ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵੀ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਦੇ ਵਾਂਡਰਰਜ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 79 ਲੱਖ (7,900,944) ਟਿਕਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ 21 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਟਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।
ਵਨਡੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2027 ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਵਨਡੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2027 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿੰਡਹੋਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਦੀ 'ਸੁਪਰ ਸੀਰੀਜ਼' ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ
ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2027 ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 'ਸੁਪਰ ਸੀਰੀਜ਼' ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ, 13ਵੇਂ ਅਤੇ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡਣਗੀਆਂ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ ਲਈ ਟਾਪ 12 ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਛੇ-ਛੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਟਾਪ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ 'ਸੁਪਰ 7' ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਟੀਮਾਂ ਰਾਊਂਡ-ਰੌਬਿਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ 7 ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ ਟਾਪ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਿੜਨਗੀਆਂ।
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