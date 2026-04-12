ETV Bharat / sports

CSK vs DC ਮੈਚ 'ਚ ਪਲੇਇੰਗ-11 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਖਿਡਾਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ! ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?

ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਸੀਐਸਕੇ ਬਨਾਮ ਡੀਸੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

IPL 2026 CSK VS DC
ਚੇਨੱਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 12, 2026 at 8:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL 2026 CSK vs DC: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 2026 ਦਾ 18ਵਾਂ ਮੈਚ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਮਏ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਚੇਨੱਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (ਸੀਐਸਕੇ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ (ਡੀਸੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਐਸਕੇ ਨੇ 212 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 189 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸੀਐਸਕੇ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੂੰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਓਵਰ-ਰੇਟ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹੌਲੀ ਓਵਰ-ਰੇਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ₹12 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਈਪੀਐਲ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਗਾਇਕਵਾੜ ਨੂੰ ₹12 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।" ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਓਵਰ-ਰੇਟ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅੰਪਾਇਰ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ (IANS)

ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੀਮੈਰਿਟ ਅੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਤੀਸ਼ ਨੂੰ 19ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੌਰਾਨ ਚੌਥੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਈਪੀਐਲ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 1 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੀਮੈਰਿਟ ਅੰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 2.3 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ 'ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।"

ਰਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਡੀਸੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਬਹਿਸ?

ਇਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪਲ ਸਟੱਬਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਨੇ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਬੱਲੇ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟੱਬਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡੀਸੀ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ਰਾਣਾ, ਡੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਹੇਮਾਂਗ ਬਦਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਮਾ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੌਥੇ ਅੰਪਾਇਰ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਪਾਇਰ ਦ੍ਰਿੜ ਰਿਹਾ।

ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਆਈਪੀਐਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

TAGGED:

NITISH RANA PENALISED
NITISH RANA NEWS
Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.