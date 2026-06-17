ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਬਣੇ TG20 ਲੀਗ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ, ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ 'ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼' ਵੀ ਤਿਆਰ
21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਉੱਪਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੈਗਾ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : June 17, 2026 at 10:57 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (HCA) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ TG20 ਲੀਗ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਿਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੀਗ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। HCA ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਗਮਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ਰਿਹਤੀ ਅਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ 'ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼' ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਮਾਲਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ਰਿਹਤੀ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਉਸ਼ੋਦਿਆ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਈਨਾਡੂ ਸਪੋਰਟਸ ਲੀਗ' ਅਤੇ 'ਈਨਾਡੂ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਪੇਜ' ਰਾਹੀਂ ਲੁਕਵੇਂ ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ।"
ਸਿਰਫ਼ ₹50 ਅਤੇ ₹100 ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ
ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੀਗ ਲਈ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। TG20 ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਗਮ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ₹50 ਅਤੇ ₹100 ਹੈ, ਅਤੇ 'ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ' ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਗਾਜ਼
21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਪਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਮੈਗਾ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਥਮਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- "ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28 ਮੈਚ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਲੇਆਫ ਹੋਣਗੇ। ਟੀਜੀ20 ਲੀਗ ਦਾ ਫਾਈਨਲ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। 'ਇਮਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ' ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਆਈਪੀਐਲ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਪ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹50 ਅਤੇ ₹100 ਹੈ।"- ਅਗਮ ਰਾਓ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਟੀਜੀ20 ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ
ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ
ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਨਰ ਅੱਪ ਟੀਮ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਲੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। "ਇਮਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ" ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ IPL ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਫਾਰਮੈਟ ਜਾਣੋਂ
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਊਂਡ-ਰੋਬਿਨ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। 32 ਮੈਚ (28 ਲੀਗ ਮੈਚ, ਚਾਰ ਪਲੇਆਫ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ) ਵਾਲੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਮੈਚ ਦੁਪਹਿਰ 2:15 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 7:15 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੈਚ (21 ਜੂਨ): ਪਲਾਮਰੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਸ ਬਨਾਮ ਖਮਾਮ ਏਸੇਸ (ਸ਼ਾਮ 7:15 ਵਜੇ)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਈ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੈਚ (23 ਜੂਨ): ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਪਲਾਮੂਰੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਰਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਪਹਿਰ 2:15 ਵਜੇ ਖੇਡੇਗੀ।
ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਈਨਲ (12 ਜੁਲਾਈ): ਲੀਗ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।