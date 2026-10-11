W,W,W,W,W: ਹਸਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈ ਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣਿਆ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਸਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।
Published : October 11, 2026 at 6:09 PM IST
Hasan Mahmud hat trick: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਸਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣਿਆ। 26 ਸਾਲਾ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਾਇਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਹਸਨ ਨੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧ-ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਪਾਰੀ ਦੇ 83ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸਮਤ ਆਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੌੜ ਲਈ ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੈਸ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਵਿਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹਸਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਜ਼ਿਆ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਐਲਬੀਡਬਲਯੂ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।
ਤੀਜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ
ਹਸਨ ਮਹਿਮੂਦ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੈੱਗ-ਸਪਿਨ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਆਲੋਕ ਕਪਾਲੀ (2003 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ) ਅਤੇ ਆਫ-ਸਪਿਨਰ ਸੋਹਾਗ ਗਾਜ਼ੀ (2013 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲਈ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 50 ਟੈਸਟ ਵਿਕਟਾਂ
ਹਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ 50 ਵਿਕਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ 17 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਸਕੀਨ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 18 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਲੜੀ ਲਈ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਸਕੀਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਹਿਮੂਦ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਤਸਕੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਹੈਟ੍ਰਿਕ! ਹਸਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ।"
Hasan Mahmud becomes the third Bangladesh bowler to take a Test hat-trick ⚡ https://t.co/y65rR2LTyL— Test Addition (@testcricburger) October 11, 2026
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਚ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ
ਮੈਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 346 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 240 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 106 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਲਿਖਤ ਤੱਕ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 153 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਲੀਡ 259 ਦੌੜਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਰਹਿਮਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਰਹਿਮਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 216 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 105 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਦੋ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਡੈਬਿਊ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਫਗਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹਸ਼ਮਤੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹਿਦੀ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਵਨਡੇ ਕਪਤਾਨੀ ਸੰਭਾਲੀ।