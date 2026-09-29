ਕੌਣ ਹੈ ਨੀਰੂ ਢਾਂਡਾ ? ਜਿਸ ਨੇ ਟੀਨ ਕੈਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਅਭਿਆਸ, ਹੁਣ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ
ਜੀਂਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਨੀਰੂ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਟ੍ਰੈਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੰਜਵਾਂ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
Published : September 29, 2026 at 1:32 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਨੀਰੂ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਟ੍ਰੈਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਨੀਰੂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 28 ਅੰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਵੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਗਮਾ ਸੂਚੀ ਹੁਣ 47 (5 ਸੋਨ, 21 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 21 ਕਾਂਸੀ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਟ੍ਰੈਪ ਟੀਮ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਟ੍ਰੈਪ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਨੀਰੂ ਢਾਂਡਾ, ਆਸ਼ੀਮਾ ਅਹਿਲਾਵਤ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕੀਰ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ।
HISTORY MADE FOR BHARAT! Asian Games debutant Neeru (TOPS Development Athlete) has struck Gold with a stunning 28 hits out of 30, setting a new Asian Record and Asian Games Record in Women's Trap Individual. With this victory, Neeru becomes the first Indian shooter to win an individual Gold Medal in Women’s Trap at the Asian Games. A landmark moment for Indian shooting! 🇮🇳👏 #AsianGames2026 #Cheer4Bharat #ExplorePage #Neeru— SAI Media (@Media_SAI) September 29, 2026
ਨੀਰੂ ਢਾਂਡਾ ਕੌਣ ਹੈ?
ਨੀਰੂ ਢਾਂਡਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ (ਟ੍ਰੈਪ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼) ਹੈ। ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨੀਰੂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਨੀਰੂ ਢਾਂਡਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ:
|ਮੁਕਾਬਲਾ
|ਸਾਲ
|ਤਗਮਾ/ਪ੍ਰਾਪਤੀ
|ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026 (ਆਈਚੀ-ਨਾਗੋਆ)
|2026
|ਸੋਨ ਤਗਮਾ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ)
|ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ 2026
|2026
|ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ (ਟੀਮ)
|ISSF ਸ਼ਾਟਗਨ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (ਲੋਨਾਟੋ, ਇਟਲੀ)
|2026
|ਸੋਨ ਤਗਮਾ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ)
|ਏਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ
|2025
|ਸੋਨ ਤਗਮਾ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਟੀਮ)
|ISSF ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (ਅਲਮਾਟੀ)
|2026
|ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ (ਮਿਕਸਡ ਟੀਮ)
|ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਖੇਡਾਂ
|2020
|ਸੋਨ ਤਗਮਾ (ਅੰਡਰ-21)
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ
ਨੀਰੂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਰ ਆਫ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਲਿਸ (CMP) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਇਬ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹੂ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਆਰਮੀ ਮਾਰਕਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਯੂਨਿਟ (AMU) ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਲਕਸ਼ਯ ਸ਼ਿਓਰਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ
ਨੀਰੂ ਨੇ 2018 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਲਕਸ਼ਯ ਸ਼ਿਓਰਾਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਪ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਦੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਡਬਲ-ਬੈਰਲ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਟੀਨ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।