ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ

ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਮੈਚ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

T20 WORLD CUP 2026
ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ (AP PHOTO)
ETV Bharat Sports Team

Published : February 7, 2026 at 6:43 AM IST

ਮੁੰਬਈ: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਤੇਜ਼ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

'ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਸੱਟ ਕਾਰਣ ਬਾਹਰ'
ਖੇਡ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਰਾਓ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਰਨ-ਅੱਪ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਟ੍ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਓਵਰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਦਾ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਰਾਣਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ?


ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਰਾਣਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਿਰਾਜ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੈਚ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਲਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਟੀਮ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਿਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ, ਇਹ ਟੀਮ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣਾ ਇੱਕ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਣਾ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਾਜ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

'ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼'

ਸਿਰਾਜ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨ-ਅੱਪ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 7 (ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਜਾਂ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ) 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅੱਠ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ।ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਰਡ-ਲੈਂਥ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਾਜ ਇੱਕ ਸਵਿੰਗ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਦੇ ਸਪੈਲ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਯਾਰਕਰ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਾਜ 2024 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉੱਚ-ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਖੇਡਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨੌਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਾਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਡੈਥ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ
HARSHIT RANA OUT OF WORLD CUP
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ
WORLD CUP 2026
T20 WORLD CUP 2026

