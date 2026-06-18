ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਕਪਤਾਨ ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਨੇ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 4-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
Published : June 18, 2026 at 1:18 PM IST
Harry Kane Record: ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (18 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਡੱਲਾਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਐਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 4-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੋਲ ਹੋਏ। ਕਪਤਾਨ ਕੇਨ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਮਾਰਟਿਨ ਬਾਟੂਰੀਨਾ ਅਤੇ ਪੇਟਰ ਮੂਸਾ ਦੇ ਗੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਖੇਡੀ, ਬੇਲਿੰਘਮ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਫੋਰਡ ਦੇ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਨੇ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਨ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਲਟੀ ਸਕੋਰਰ (ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਪੈਨਲਟੀ ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਨ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗੋਲ (10) ਦੇ ਲਾਈਨਕਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਲਾਈਨਕਰ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਐਡੀਡਾਸ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 1990 ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਨ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲਡਨ ਬੂਟ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੇਨ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ
- ਹੈਰੀ ਕੇਨ – 12 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਗੋਲ
- ਗੈਰੀ ਲਾਈਨਕਰ – 12 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਗੋਲ
- ਜੈਫ ਹਰਸਟ – 6 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਗੋਲ
- ਬੌਬੀ ਚਾਰਲਟਨ – 14 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਗੋਲ
- ਮਾਈਕਲ ਓਵਨ – 12 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਗੋਲ
- ਡੇਵਿਡ ਬੈਕਹਮ – 13 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਗੋਲ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: