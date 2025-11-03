ETV Bharat / sports

ਟਰਾਫੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਛੂਹੇ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰ, ਅਮੋਲ ਮਜੂਮਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸਤਿਕਾਰ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ICC Chairman ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਫੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ।

Harmanpreet with Trophy
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਛੂਹੇ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੈਰ (PTI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 3, 2025 at 3:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 2025 ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਟੀਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਵੁਕ ਸੀ। ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਮਿਤਾਲੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਈਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਟਰਾਫੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਟਰਾਫੀ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਵਾਅਦਾ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 52 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਮਾਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਪੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਆਈ, ਜੋ 2009 ਤੋਂ ਇਸ ਪਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਪਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹਰਮਨ ਨੇ ਅਮੋਲ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹੇ

ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਅਮੋਲ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਛੂਹੇ। ਫਿਰ ਅਮੋਲ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਸੀ, ਜੋ 2009 ਤੋਂ ਇਸ ਪਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਪਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਖਰਕਾਰ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਰਮਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸੀਸੀ ਵਨਡੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਹੈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਕੋਚ ਅਮੋਲ ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਰਮਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਜੇਤੂ ਕੈਚ ਲਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਪਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ।

TAGGED:

HARMANPREET KAUR
JAY SHAH
INDIA VS SOUTH AFRICA
DY PATIL STADIUM
HARMANPREET KAUR WORLD CUP TROPHY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਗੱਲ!

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੁੰ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ? ਦੇਖੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ OnePlus ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਲਾਂਚਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜਾਣ ਲਓ ਫੋਨ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਬਾਰੇ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.