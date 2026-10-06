ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਛੱਡੀ ਕਪਤਾਨੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਛੱਡੀ ਕਪਤਾਨੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿਤਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਪਤਾਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ।
Published : October 6, 2026 at 12:27 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ 2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 37 ਸਾਲਾ ਇਸ ਖਿਡਾਰਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ।"
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ, ਪਸੀਨਾ, ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ। ਕੁਝ ਪਲ ਅਜਿਹੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।"
India are on the lookout for a new captain following the decision by Harmanpreet Kaur to step down from the position across all formats 👀 Details 👇 https://t.co/Nmj2xtyKXK— ICC (@ICC) October 6, 2026
ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ
37 ਸਾਲਾ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪੰਜ ਟੈਸਟ, 51 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 155 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਉਸਦਾ ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ।"
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਪਤਾਨੀ ਰਿਕਾਰਡ
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀ-20ਆਈ ਟੀਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਉਸਦੇ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਨ-ਡੇ (ODI) ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਆਪਣੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ-ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਸੀ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ICC ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਨ-ਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ 150 T20I ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਖਿਡਾਰਨ ਬਣੀ, ਉਹ 2016 ਤੋਂ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ (WT20I) ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤਾਂ (92 ਜਿੱਤਾਂ) ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀਆਂ (4 ਖਿਤਾਬ) ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕਪਤਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ 2012, 2016, 2022 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ।
‘ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਰਮਨ’
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਰਮਨ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਾਕੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਰਮਨ ਇਕੱਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਮਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।"
“ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ 338 ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਪਰ ਹਰਮਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।“- ਸ਼ਮਸੇਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ
30-35 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਖੇਡਦੀ ਸੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ "ਜਦੋਂ ਹਰਮਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹਰਮਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਮਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਮਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਰਮਨ ਨੇ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਰਮਨ 30-35 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਖੇਡਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।"
ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
8 ਮਾਰਚ 1989 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਨੂਨ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਵਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੇਮਜੀਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਜੋਤੀ ਸਕੂਲ ਅਕੈਡਮੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕੋਚ ਕਮਲਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰੇਂਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਦੀ ਫੈਨ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰਮਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਲਦਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਗਿਆਨ ਜੋਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਚ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਮਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਅਤੇ ਭਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ 2009 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੌਰ ਨੇ 2017 ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਸਨੇ ਅਜੇਤੂ 171 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਹਰਮਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 2020 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਕਈ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
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