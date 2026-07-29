CWG 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ
ਨਾਭਾ ਦੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 227 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
Published : July 29, 2026 at 12:32 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੇਹਾਸ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 30 ਸਾਲਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 227 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 69 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਤਗਮਾ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਮੇਹਾਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 2022 ਬਰਮਿੰਘਮ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨੈਚ ਅਤੇ ਕਲੀਨ-ਐਂਡ ਜਰਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 212 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिला 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाली हरजिंदर कौर को हार्दिक बधाई।— Parvesh Sahib Singh (@p_sahibsingh) July 29, 2026
आपकी यह उपलब्धि देश की बेटियों और युवा खिलाड़ियों को नई ऊर्जा एवं प्रेरणा प्रदान करेगी। उज्ज्वल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं।#Cheer4Bharat… pic.twitter.com/21cnwbh9SB
'ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ'
ਔਰਤਾਂ ਦੇ 69 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਵੇਟਲਿਫਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਗਮਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।"
ਗੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ
ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਗੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 10,000 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਗੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ CWG ਵਿੱਚ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੋਡੀਅਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Gulveer Singh creates history, becoming the first Indian to win a Commonwealth Games medal in the Men's 10,000m with a brilliant silver medal finish. 👏— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 28, 2026
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026 LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork… pic.twitter.com/6VIXZysfBJ
ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੈਕ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਲਵੀਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਰੀ ਪੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਲੈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਗਮੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਦੌੜਾਕ ਨੇ 27:49.78 ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੀ ਰੌਬਿਨਸਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 0.85 ਸਕਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ 27:48.93 ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਗੁਲਵੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੌੜ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ।
#WATCH | Scotland | Glasgow 2026 Commonwealth Games | On winning the silver medal in the women's 69kg category, Indian weightlifter Harjinder Kaur says, " i am very happy to win the silver medal for india. i feel really proud. i am very happy with my performance... i will dedicate… pic.twitter.com/yMIz7zSQwE— ANI (@ANI) July 28, 2026
ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਸੋਨ, ਸੱਤ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਤਗਮੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 12 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, 33 ਸੋਨ, 17 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 27 ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁੱਲ 77 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ। (ਏਜੰਸੀ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ)