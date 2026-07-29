CWG 2026: ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨੇ ਗੱਡੇ ਝੰਡੇ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਬੋਲ, 'ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤੇ ਬੰਦ'
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : July 29, 2026 at 6:19 PM IST
ਨਾਭਾ (ਪਟਿਆਲਾ): ਜੇਕਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੈਹਸ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਕੋਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੋਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।30 ਸਾਲਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 227 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ 69 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਮੈਹਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।"
"ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਧੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ...ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ...ਪੰਜਾਬ ਦਾ...ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"-ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ,ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ
ਭੈਣ ਦੀ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਭਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੌਂਮਾਤਰੀ ਉਸਦਾ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਡਲ ਹੈ। ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਧੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਪਿੰਡਵਾਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਬਰਮਿੰਗਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰੇਗੀ।"