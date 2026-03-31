ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ 3 ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, 35 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਕਿਸ 'ਤੇ ਲੁਟਾਇਆ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ?
ਸਟਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ 35 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Published : March 31, 2026 at 2:05 PM IST
Hardik Pandya Car Gifts: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਕਾਰਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡਰ ਕਾਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ
22 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਨਤਾਸ਼ਾ ਸਟੈਨਕੋਵਿਚ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਗਸਤਿਆ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ ਡਿਫੈਂਡਰ ਕਾਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਰਦਿਕ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਿਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਗਸਤਿਆ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਹਾਰਦਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
🚨 Hardik Pandya spends too much money in just 35 days 💰— Sonu (@Cricket_live247) March 29, 2026
22 Feb – Gifted ₹4 Cr Land Rover Defender to his son & ex-wife
15 Mar – Bought a ₹12 Cr Ferrari
25 Mar – Donated ₹10 lakh each to Wankhede groundsmen
29 Mar – Gifted ₹1.7 Cr Mercedes-Benz V-Class to his girlfriend… pic.twitter.com/PDCXihfqPa
12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੇਰਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਫੇਰਾਰੀ ਖਰੀਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਗਤੀ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਦਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਮਾਹਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੇ 12 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੇਰਾਰੀ ਖਰੀਦੀ, ਪਰ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਣ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਹਾਰਦਿਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਐਤਵਾਰ, 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਮਾਹਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹1.7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਵੀ-ਕਲਾਸ ਕਾਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਰਦਿਕ ਦਾ ਕਾਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ
ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਲਸ-ਰਾਇਸ ਫੈਂਟਮ, ਇੱਕ ਲੈਂਬੋਰਗਿਨੀ ਹੁਰਾਕਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Hardik Pandya Gifted the Newly Launched Mercedes-Benz V-Class to His Girlfriend— Sonu (@Cricket_live247) March 29, 2026
Hardik Pandya casually walked into a Mercedes showroom and purchased the newly launched Mercedes-Benz V-Class for his girlfriend Mahieka Sharma, worth around ₹1.7 crore.
Bro literally went to the… pic.twitter.com/670hdWl2dC
ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ
ਪਹਿਲਾਂ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ₹10,000 ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਰਦਿਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਰਦਿਕ ਦੀ ਆਈਪੀਐਲ ਫੀਸ
ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਆਈਪੀਐਲ ਤਨਖਾਹ ₹16.35 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਪੰਡਯਾ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ 2015 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਊ ਵੇਲੇ ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਜ ₹16 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
🚨 Hardik Pandya spends too much money in just 35 days 💰— Sonu (@Cricket_live247) March 29, 2026
22 Feb – Gifted ₹4 Cr Land Rover Defender to his son & ex-wife
15 Mar – Bought a ₹12 Cr Ferrari
25 Mar – Donated ₹10 lakh each to Wankhede groundsmen
29 Mar – Gifted ₹1.7 Cr Mercedes-Benz V-Class to his girlfriend… pic.twitter.com/PDCXihfqPa
ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦੀ ਆਈਪੀਐਲ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
- 2026: 16.35 ਕਰੋੜ (ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼)
- 2025: 16.35 ਕਰੋੜ (ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼)
- 2024: 15.00 ਕਰੋੜ (ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ - ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ)
- 2022-2023: 15.00 ਕਰੋੜ (ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼)
- 2018-2021: 11.00 ਕਰੋੜ (ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼)
- 2015-2017: 10.00 ਲੱਖ (ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼)
ਹਾਰਦਿਕ ਇੱਕ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।