ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਜਾਣੋ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ?
ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : December 9, 2025 at 5:11 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੋਲਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਮਾਹਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਹਾਰਦਿਕ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ
ਦਰਅਸਲ, ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਹਾਰਦਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਮਾਹਿਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਅਣਉਚਿਤ ਕੋਣ ਤੋਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਂਦਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਲ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
🚨 INSTAGRAM STORY OF HARDIK PANDYA 🚨 pic.twitter.com/7XDRC5JodD— Johns. (@CricCrazyJohns) December 9, 2025
ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਜਾਂ ਕਲਿੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਹਰ ਔਰਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਣ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਾਨਵਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।"
2024 ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦਾ ਤਲਾਕ
ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਸਟੈਨਕੋਵਿਕ ਦਾ 2024 ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਅਗਸਤਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਮਾਹਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ, 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।