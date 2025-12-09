ETV Bharat / sports

IND vs SA T20 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਟੁੱਟਣਗੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ, ਹਾਰਦਿਕ-ਬੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਸੰਜੂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ

IND vs SA T20 series: ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ T20 ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ।

IND VS SA 1ST T20
IND ਬਨਾਮ SA T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਣਗੇ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 9, 2025 at 5:25 PM IST

4 Min Read
IND vs SA T20 series: ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਵਨਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ T20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਅੱਜ (9 ਦਸੰਬਰ) ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਕਟਕ ਦੇ ਬਾਰਾਬਤੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 2-0 ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 2-1 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ T20 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ T20 ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਭਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡੇ ਗਏ 31 T20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 18 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਆਜ ਨੇ 12 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡੇ ਗਏ 12 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਬਾਰਾਬਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈੱਡ ਟੂ ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਦੁਵੱਲੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਸੱਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ; ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।

IND ਬਨਾਮ SA T20 ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ

  • 2 ਵਿਕਟਾਂ: ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 100 ਵਿਕਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਹੈ।
  • 2 ਵਿਕਟਾਂ, 140 ਦੌੜਾਂ: ਜੇਕਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ 140 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 2,000 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ 100 ਵਿਕਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੌਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਹਨ ਸ਼ਾਕਿਬ ਅਲ ਹਸਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਬੀ, ਵਿਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ।
  • 1 ਵਿਕਟ: ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 100 ਵਿਕਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਦੂਰ ਹੈ।
  • 4 ਦੌੜਾਂ: ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ 1,000 ਟੀ-20 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਚੌਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • 5 ਦੌੜਾਂ: ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
  • 4 ਦੌੜਾਂ: ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 8000 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੇਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਬਣਨ ਲਈ 4 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
  • 47 ਦੌੜਾਂ: ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 3500 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬਣਨ ਲਈ 47 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
  • 59 ਦੌੜਾਂ: ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 9000 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 59 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।
  • 246 ਦੌੜਾਂ: ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 3000 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜਾ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਨ ਲਈ 246 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
  • 6 ਛੱਕੇ: ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 400 ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 6 ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
  • 163 ਦੌੜਾਂ: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 1000 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 163 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
  • 5 ਵਿਕਟਾਂ: ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 50 ਵਿਕਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦਾ 30 ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ 50 ਟੀ-20 ਵਿਕਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
  • 12 ਵਿਕਟਾਂ: ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 100 ਟੀ-20 ਵਿਕਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਦੇ 53 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।

