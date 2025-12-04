ETV Bharat / sports

ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਦਿੱਗਜ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2027 ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਖੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2027 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

HARBHAJAN ON ROHIT AND VIRAT
ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 4, 2025 at 10:37 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ 2027 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2027 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਆਫ ਸਪਿਨਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਭਜਨ ਨੂੰ ILT20 ਲੀਗ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ (IANS)

ਹਰਭਜਨ ਦਾ ਰੋਹਿਤ-ਕੋਹਲੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।"

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ (IANS)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸਗੋਂ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੰਗਾਰੂਆਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਂਚੀ ਅਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ 278 ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 60 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 11,441 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 307 ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 75 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 14,492 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

