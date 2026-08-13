'ਆਪ' ਛੱਡ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ ? ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਕਿਹਾ- ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ...
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
By PTI
Published : August 13, 2026 at 10:47 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
'ਆਪ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 6 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ (ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 'ਆਪ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।" - ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ
'ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ 'ਆਪ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ'
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ 'ਆਪ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।"
Harbhajan Singh EXCLUSIVE | Full Video: “If Rohit and Virat are scoring runs, why should we look at their age?”— Press Trust of India (@PTI_News) August 13, 2026
Former India cricketer and Rajya Sabha MP Harbhajan Singh (@harbhajan_singh) speaks candidly about Virat Kohli (@imVkohli) and Rohit Sharma’s (@ImRo45) cricket, the… pic.twitter.com/ZB8yNBzXcy
'ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ'
'ਆਪ' ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਭਜਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁਤਲਾ ਕਿਉਂ ਸਾੜਨਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਗੱਦਾਰ' ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਗੇ ? ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ?"
"ਮੇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਆਪ) ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ? ਇੱਥੇ ਗੱਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ? ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ? ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ।" - ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ
'ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਧੜਕਦਾ'
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਲਈ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਟਕਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।"
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਹਰਭਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦੇ ਨੌਂ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ।"
'ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ'
ਹਰਭਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ; ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"
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