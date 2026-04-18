Happy Birthday IPL: ਇਸ ਦਿਨ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ IPL ਮੈਚ, ਜਾਣੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ
ਆਈਪੀਐਲ 2008: ਇਸ ਦਿਨ (18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008) ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਕੇਕੇਆਰ ਅਤੇ ਆਰਸੀਬੀ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Published : April 18, 2026 at 4:23 PM IST
Happy Birthday IPL: 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੀਗ - ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) - ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਗਲੈਮਰ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
IPL ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (RCB) ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (KKR) ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਐਮ. ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, KKR ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ RCB ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਨੇ ਕੀਤੀ।
#OnThisDay in 2008, a chapter began that has now turned into one of the world’s biggest sporting tournaments! 🙌— Star Sports (@StarSportsIndia) April 18, 2026
Happy 19th, @IPL ! ❤️ pic.twitter.com/k5myQcA9fY
ਮੈਕੁਲਮ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ
IPL ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਮੈਕੁਲਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 73 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 158 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 13 ਛੱਕੇ ਅਤੇ 10 ਚੌਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਮੈਕੁਲਮ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, KKR ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 222 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਪਹਿਲਾ ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਆਰਸੀਬੀ 15.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 82 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 140 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਕੇਕੇਆਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਕੁਲਮ ਨੂੰ ਮੈਨ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
The playing XI of the first ever IPL match. pic.twitter.com/9T5DHljR2H— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 18, 2026
ਪਹਿਲਾ ਆਈਪੀਐਲ ਚੈਂਪੀਅਨ
ਪਹਿਲਾ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸ਼ੇਨ ਵਾਰਨ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਚੇਨੱਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (ਸੀਐਸਕੇ) ਨੂੰ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਆਈਪੀਐਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮਾਂ
ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ 19ਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੈਕਨ ਚਾਰਜਰਜ਼ (ਹੁਣ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ) ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼, ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲਜ਼ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਸੁਪਰ ਜਾਇੰਟਸ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ
ਆਈਪੀਐਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
HAPPY BIRTHDAY, IPL. 🏆— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 18, 2026
- The greatest ever league turns 19. 🔥 pic.twitter.com/srfr5mxAbv
ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ IPL ਤੱਥ
- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ - 8889 ਦੌੜਾਂ, 272 ਮੈਚ
- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ: ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ - 224 ਵਿਕਟਾਂ, 179 ਮੈਚ
- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਕੇ: ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ - 357 ਛੱਕੇ
- ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ: ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ - 30 ਗੇਂਦਾਂ
- ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ - 13 ਗੇਂਦਾਂ
- ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ: ਅਲਜ਼ਾਰੀ ਜੋਸਫ਼, 3.4 ਓਵਰ, 12 ਦੌੜਾਂ, 6 ਵਿਕਟਾਂ
- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ: ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ - 287/3 ਬਨਾਮ RCB
- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ: ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ - 262 ਦੌੜਾਂ ਬਨਾਮ KKR
- ਪਹਿਲੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ: IPL ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਦੇ ਲਕਸ਼ਮੀਪਤੀ ਬਾਲਾਜੀ ਨੇ ਕਿੰਗਜ਼ ਇਲੈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਲਈ ਸੀ।
- ਪਹਿਲੀ ਔਰੇਂਜ ਕੈਪ: ਪਹਿਲੇ IPL ਸੀਜ਼ਨ (2008) ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ੌਨ ਮਾਰਸ਼ (616 ਦੌੜਾਂ) ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ।