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ਗੁਲਵੀਰ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ 5000 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ, ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ

28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 10,000 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਗੁਲਵੀਰ ਨੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਬਲ(ਮੈਡਲ) ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

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ਗੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟ ਬਣਿਆ (IANS via Media SAI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 2, 2026 at 10:16 AM IST

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ਗਲਾਸਗੋ: ਗੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 5000 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੈਕ ਐਂਡ ਫੀਲਡ ਐਥਲੀਟ ਵੀ ਬਣ ਗਏ।

28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 10,000 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਗੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, 5000 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ 13 ਮਿੰਟ 24.95 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਬਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਮੈਥਿਊ ਕਿਪਚੁੰਬਾ ਕਿਪਸਾਂਗ ਨੇ 13:23.61 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਾਈ ਰੌਬਿਨਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13:24.70 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 28 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟ, ਜਿਸ ਕੋਲ 5000 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 10,000 ਮੀਟਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ (13:03.93) ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ (12:59.77) ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ।

ਗੁਲਵੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 10,000 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੌੜ ਦੌਰਾਨ ਲੀਡ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਲੈਪ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਲਈ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨੇਲੀਅਸ ਕੇਮਬੋਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 0.04 ਸਕਿੰਟ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਕੇਂਬੋਈ ਇੱਕ 'ਸਬ-13' ਦੌੜਾਕ ਹੈ (ਭਾਵ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ 13 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੌੜਦਾ ਹੈ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 12:56.02 ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਲਵੀਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।

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