WORLD CHESS CHAMPIONSHIP 2026 : ਡੀ ਗੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਸਿੰਦਾਰੋਵ ਨੂੰ ਡਰਾਅ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਚ ?
ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 14 ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜੇਨੇਵਾ ’ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਅਪਡੇਟ
Published : November 25, 2026 at 11:32 AM IST
Gukesh vs Sindarov game 1 : ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2026 ਜੇਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 14 ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਡੀ. ਗੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਵੋਖਿਰ ਸਿੰਦਾਰੋਵ ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ (ਇੱਕੋ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਅ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।
ਗੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਮੈਚ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਰੁਖ
ਕਾਲੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟੀਕ ਚਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਉਜ਼ਬੇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੰਦਾਰੋਵ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਘੜੀ ਦੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਚਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਅ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅੱਧੇ-ਅੱਧੇ ਅੰਕ
ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਗੇਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ-ਅੱਧਾ ਅੰਕ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੇਮ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਕੇਸ਼ ਚਿੱਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ।
14 ਕਲਾਸੀਕਲ ਗੇਮਾਂ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 14 ਕਲਾਸੀਕਲ ਗੇਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 7.5 ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਰਾਅ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 14 ਗੇਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੋਰ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਤੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਈਬ੍ਰੇਕਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 20 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਗੁਕੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2710 ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨਾਲ 26ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿੰਦਾਰੋਵ 2782 ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
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