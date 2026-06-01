ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਸ ਟੀਮ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਖਿਡਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਟੀਮ ਦੀ ਬੱਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ।
Published : June 1, 2026 at 10:27 AM IST
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਦੀ ਬੱਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਖਰਾਬ ਗਈ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ।
'ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ'
ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚ ਗਏ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਟਲ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਟਨਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਾਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਆਰਸੀਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 155/8 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ।
फाइनल के बाद गुजरात टाइटंस की टीम बस में लगी आग!— zingabad (@zingabad) June 1, 2026
अहमदाबाद में फाइनल मुकाबले के बाद गुजरात टाइटंस की टीम को ले जा रही बस के ac में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे बस में मामूली आग लग गई.
घटना के तुरंत बाद एहतियातन सभी खिलाड़ियों और स्टाफ को बस से सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. राहत की… pic.twitter.com/TPibpdkI0z
'ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ'
ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਟੀ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ 2 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣ ਲਈ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ।
'ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ'
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਈਟਨਸ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਹਾਰ ਲਈ ਤੰਗ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। "ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਅਤੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ," ਉਸ ਨੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
RCB ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ,IPL ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਤੀਜੀ ਟੀਮ
RCB ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ IPL ਖਿਤਾਬ,ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 155/8 ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦੀ ਹੈ।